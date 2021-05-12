Рандомные факты обо мне: >амбиверт; >из мяса ем только рыбу, никому не навязываю эту идею; >хочу обучиться причёскам или грумингу, умею плести всякие штуки на голове; >сейчас смотрю сериал «Сквозь снег», импонирует; >занималась йогой; >много всратых историй с Авито; >люблю велосипед, картинг, могу покататься на роликах, были попытки встать на коньки Может кому-то важно: Рост 170 Вес 55 День рождения летом, не придаю значение гороскопам, стихиям

Профиль обновлён 21 августа 2023 г.

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