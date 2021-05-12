Москва
Профиль пользователя Vika_Vi
О себе
Рандомные факты обо мне:
>амбиверт;
>из мяса ем только рыбу, никому не навязываю эту идею;
>хочу обучиться причёскам или грумингу, умею плести всякие штуки на голове;
>сейчас смотрю сериал «Сквозь снег», импонирует;
>занималась йогой;
>много всратых историй с Авито;
>люблю велосипед, картинг, могу покататься на роликах, были попытки встать на коньки
Может кому-то важно:
Рост 170
Вес 55
День рождения летом, не придаю значение гороскопам, стихиям
Профиль обновлён 21 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
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