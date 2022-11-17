Москва
Профиль пользователя Vika_di

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О себе

В основном много работаю, но в свободное время люблю отдохнуть. Сходить куда-то, погулять и весело провести время.

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр

Не нравится:

✝️ Религия 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу кальян СЕГОДНЯ 😁

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Tatiana_99
Москва → Другое

Найти подругу

маленькое фото пользователя OIEUEUE
Москва → Другое

Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)

маленькое фото пользователя Toria
Москва → Другое

Найти подругу🙃

маленькое фото пользователя Anny44
Москва → Другое

Ищу подруг 🙋🏼‍♀️

маленькое фото пользователя Mary7
Москва → Другое

За душевное и открытое общение 😊

маленькое фото пользователя Apollinaria
Москва → Другое

Найти подружек

маленькое фото пользователя viedarie
Москва → Другое

найти подруг 💘💘💘

маленькое фото пользователя Hebert.Di
Москва → Другое

Найти подружаню

маленькое фото пользователя elenidzze
Москва → Другое

Создание woman community 💛

маленькое фото пользователя Vica
Москва → Другое

Ищу подруг погулять, посидеть на верандах

маленькое фото пользователя Evgeniya1994b
Москва → Другое

Ищу подруг

маленькое фото пользователя Kotletkin
Москва → Другое

Покурить кальян вечером

маленькое фото пользователя Marishka1102
Москва → Другое

Пообщаться о разном, найти друзей, возможно, куда-то съездить)

маленькое фото пользователя Viktoria_v
Москва → Другое

Девочки, кто хочет сходить в кальянную, покурить, поболтать ни о чем?)

маленькое фото пользователя Mechta431
Москва → Другое

Ищу людей, с которыми можно пообщаться на разные темы

маленькое фото пользователя anas.tasia
Москва → Другое

найти подругу, с которой сможем общаться обо всем

маленькое фото пользователя LerochkaLera1
Москва → Другое

Пойти гулять прям сейчас

маленькое фото пользователя Anastasia02
Москва → Другое

Найти подругу/подруг

маленькое фото пользователя Nadejda
Москва → Другое

Ищу новые знакомства и подруг

маленькое фото пользователя Lina_18
Москва → Другое

Хочу найти хорошую подругу в Москве)

маленькое фото пользователя Julya16000
Москва → Другое

На выставку, в парк

маленькое фото пользователя Myllatkka
Москва → Другое

хотела бы найти близких по духу подруг ,с кем можно поболтать

маленькое фото пользователя Flare
Москва → Другое

Ищу подругу 24+

маленькое фото пользователя ValKon
Москва → Другое

Ищу подруг, можно попить чай, покататься на велосипеде

маленькое фото пользователя livi
Москва → Другое

Найти интересных и близких по духу людей 🫶🏻

маленькое фото пользователя Polexeevna
Москва → Другое

Встретиться в парке или в центре, прогуляться и поболтать.

маленькое фото пользователя Marga
Москва → Другое

Недавно переехала в Москву ❤️

маленькое фото пользователя AlenaIvanova
Москва → Другое

В субботу 19 августа потусить в баре, потанцевать и пообщаться😍

маленькое фото пользователя Maryska
Москва → Другое

Хочу прогуляться по паркам, возможно сходить на стендап

маленькое фото пользователя alsvechina
Москва → Другое

очень хочу сходить попеть в караоке!

маленькое фото пользователя Polimils
Москва → Другое

Хотелось бы найти женскую компанию на вечер, в Москва Сити, игры алко

маленькое фото пользователя Aleksa19
Москва → Другое

Гулять по Москве и бывать в разных местах)

маленькое фото пользователя Maria1221
Москва → Другое

Концерт Macan, 20:00, зеленый театр

маленькое фото пользователя NastyaJJ
Москва → Другое

Найти подругу 🌸

маленькое фото пользователя Yana_arkh
Москва → Другое

Новые интересные знакомства, компания, мероприятия 🎉

маленькое фото пользователя S_enya
Москва → Другое

Ищу новые знакомства и приятных людей для общения.

маленькое фото пользователя Rony
Москва → Другое

Давайте сходим в кальянную

маленькое фото пользователя Ceost
Москва → Другое

Прогуляться по ночной Москве, покататься на машине

маленькое фото пользователя Marat
Москва → Другое

Погулять, поиграть в шахматы или покер или сходить куда-нибудь)

маленькое фото пользователя Anna.s.i
Москва → Другое

найти подругу, с которой можно поговорить обо всем, быть собой

маленькое фото пользователя Ana.U
Москва → Другое

На 3 дня в Калининград ❤️

маленькое фото пользователя Anastasia_eshhh
Москва → Другое

Посидеть в уютном кафе и прогуляться в центре

маленькое фото пользователя Irina1203
Москва → Другое

Хочу найти родную душу

маленькое фото пользователя Alysy
Москва → Другое

Ищу подругу от 27 душевные, общительные велком)

маленькое фото пользователя Khanna
Москва → Другое

Погулять вечером в районе Бутово, но можно где-то еще

маленькое фото пользователя Amigo777
Москва → Другое

Кальян около дома (метро Шипиловская)

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