Москва
Профиль пользователя Vika_di
О себе
В основном много работаю, но в свободное время люблю отдохнуть. Сходить куда-то, погулять и весело провести время.
Профиль обновлён 25 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🚴♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр
Не нравится:
✝️ Религия 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Найти подругу
Москва → Другое
Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)
Москва → Другое
Найти подругу🙃
Москва → Другое
Ищу подруг 🙋🏼♀️
Москва → Другое
За душевное и открытое общение 😊
Москва → Другое
Найти подружек
Москва → Другое
найти подруг 💘💘💘
Москва → Другое
Найти подружаню
Москва → Другое
Создание woman community 💛
Москва → Другое
Ищу подруг погулять, посидеть на верандах
Москва → Другое
Ищу подруг
Москва → Другое
Покурить кальян вечером
Москва → Другое
Пообщаться о разном, найти друзей, возможно, куда-то съездить)
Москва → Другое
Девочки, кто хочет сходить в кальянную, покурить, поболтать ни о чем?)
Москва → Другое
Ищу людей, с которыми можно пообщаться на разные темы
Москва → Другое
найти подругу, с которой сможем общаться обо всем
Москва → Другое
Пойти гулять прям сейчас
Москва → Другое
Найти подругу/подруг
Москва → Другое
Ищу новые знакомства и подруг
Москва → Другое
Хочу найти хорошую подругу в Москве)
Москва → Другое
На выставку, в парк
Москва → Другое
хотела бы найти близких по духу подруг ,с кем можно поболтать
Москва → Другое
Ищу подругу 24+
Москва → Другое
Ищу подруг, можно попить чай, покататься на велосипеде
Москва → Другое
Найти интересных и близких по духу людей 🫶🏻
Москва → Другое
Встретиться в парке или в центре, прогуляться и поболтать.
Москва → Другое
Недавно переехала в Москву ❤️
Москва → Другое
В субботу 19 августа потусить в баре, потанцевать и пообщаться😍
Москва → Другое
Хочу прогуляться по паркам, возможно сходить на стендап
Москва → Другое
очень хочу сходить попеть в караоке!
Москва → Другое
Хотелось бы найти женскую компанию на вечер, в Москва Сити, игры алко
Москва → Другое
Гулять по Москве и бывать в разных местах)
Москва → Другое
Концерт Macan, 20:00, зеленый театр
Москва → Другое
Найти подругу 🌸
Москва → Другое
Новые интересные знакомства, компания, мероприятия 🎉
Москва → Другое
Ищу новые знакомства и приятных людей для общения.
Москва → Другое
Давайте сходим в кальянную
Москва → Другое
Прогуляться по ночной Москве, покататься на машине
Москва → Другое
Погулять, поиграть в шахматы или покер или сходить куда-нибудь)
Москва → Другое
найти подругу, с которой можно поговорить обо всем, быть собой
Москва → Другое
На 3 дня в Калининград ❤️
Москва → Другое
Посидеть в уютном кафе и прогуляться в центре
Москва → Другое
Хочу найти родную душу
Москва → Другое
Ищу подругу от 27 душевные, общительные велком)
Москва → Другое
Погулять вечером в районе Бутово, но можно где-то еще
Москва → Другое
Кальян около дома (метро Шипиловская)
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