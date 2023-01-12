Москва
Профиль пользователя Vika_679

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О себе

Люблю гулять бегать, гулять с животными, льблю заботиться о своём питомцев кормить, поить, ухаживать

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба ✝️ Религия 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 🎮 Видеоигры
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