Москва
Профиль пользователя Vika_202

фото пользователя Vika_202
фото #2 пользователя Vika_202

О себе

Меня зовут Вика,19 лет
Спортсменка,работаю, люблю слушать музыку

Профиль обновлён 31 октября 2022 г.

События пользователя

Москва → другое

Пообщаться, может и найти свою половинку

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Tonyy
Москва → Другое

Общение по переписке

маленькое фото пользователя Jooyt
Москва → Другое

Пообщаться в телеге)

маленькое фото пользователя Matthew
Москва → Другое

Зайди в моё описание и посмотри, мэтч у нас или нет :)

маленькое фото пользователя Daniil2002
Москва → Другое

Прогуляться,поговорить 🥳

маленькое фото пользователя kentbk
Краснодар → Другое

Прогуляться в парке Галицкого

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