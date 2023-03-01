Я Вика, в свои 20 уже работаю Юртстом ,кому интересно могу рассказать подробно, я не стеснительная,в плане общения,но и нагрубить смогу, по пустякам не обижаюсь, понимаю шутки и тд, буду рада новым друзьям или даже что-то больше главное что бы мальчик был чуть старше меня 💋

Профиль обновлён 14 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍷 Алкоголь 💨 Кальян 🍿 Сходить в кино 🪩 Ночной клуб 🎸 Концерт / фестиваль 📸 Пофоткаться 🍴 Кафе / ресторан

🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 📚 Книги 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

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