Москва
Профиль пользователя Vika5

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О себе

Люблю спорт , море , горы . Ищу подругу сходить а кино .

Профиль обновлён 13 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

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События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить в кино

Участие в других событиях

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