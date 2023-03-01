Москва
Профиль пользователя Vika5
О себе
Люблю спорт , море , горы . Ищу подругу сходить а кино .
Профиль обновлён 13 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
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События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Найти подругу🙃
Москва → Другое
Прогуляться ,сходить в кино
Москва → Другое
Возраст 36+-
Москва → Другое
Ищу подруг! Прогуляться, сходить в кино,кафе,бар 😃💃
Москва → Другое
Подруга нужна, девачкииии
Москва → Другое
Ищу подругу💝
Москва → Другое
Прогуляться
Москва → Другое
Хочу обрести новые знакомства, общаться, встречаться
Москва → Другое
Ищу подругу для прогулок по Москве и путешествий заграницу
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