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Москва
Москва
Профиль пользователя Vika43
О себе
Ищу подругу для прогулок и общения, без посищений баров и дискотек, все тусовки не люблю , только прогулки в парке на свежем воздухе
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
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