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Москва
Профиль пользователя Vika43

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О себе

Ищу подругу для прогулок и общения, без посищений баров и дискотек, все тусовки не люблю , только прогулки в парке на свежем воздухе

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

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