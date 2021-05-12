Москва
Профиль пользователя Vika17

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О себе

Люблю слушать музыку о любви,смотрю ужасы и турецкие фильмы,иногда комедии. Добрая,заботливая,не пошлая.

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

События пользователя

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Участие в других событиях

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Пообщаться, подружиться

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Общение, друзья

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