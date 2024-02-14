⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва

Москва
Профиль пользователя Vika11

фото пользователя Vika11

О себе

Я Вика, 27 лет, рада знакомству!) Живу м.Бибирево. Замужем, 2 сыновей (6 лет и 2 года). Открытый к общению человек, за простоту и комфорт в общении 🤗
Семейный человек и бытовые дела..но иногда ну оочень хочется куда-то выбраться в свободное, моё личное, время 🙂

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏢 Работа🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре✈️ Найти попутчика в путешествие💨 Кальян🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика💩 Шутки про говно☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → сходить на мероприятие

Дима Билан, Крокус Сити Холл, 14.02.2024, 20:00.

маленькое фото пользователя VictoriaAS
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Dianak

Москва → прогуляться, перекусить

Стань частью нашей компании❤️

Откликнулись 104 участника

маленькое фото пользователя Marta____mi

Москва → другое

Девочки хочу позвать вас на макияж совершено бесплатно мне нужны модели

Откликнулись 24 участника

маленькое фото пользователя VictoriaAS

Москва → собрать компанию

Женский клуб 👑💖💕 воскресные завтраки 😍☕🌸

Откликнулись 22 участника

маленькое фото пользователя Miley

Москва → пообщаться

Хочу найти подруг для общения)

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Filipok

Москва → пообщаться

Обсуждение и общение

Откликнулись 2 участника

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

маленькое фото пользователя Alena_z1
маленькое фото пользователя IrisKa89
маленькое фото пользователя Daria77
маленькое фото пользователя Zlataaa
маленькое фото пользователя Anyfox
маленькое фото пользователя AnnSoul
маленькое фото пользователя diakat09
маленькое фото пользователя GeorgyBolt
маленькое фото пользователя Babaikaya
маленькое фото пользователя Pollynka
маленькое фото пользователя KarinaAlex
маленькое фото пользователя Vuvu
маленькое фото пользователя Diana_Hebert
маленькое фото пользователя Patch
маленькое фото пользователя R12l
маленькое фото пользователя Macadam
маленькое фото пользователя Tasay
маленькое фото пользователя Artem_kras
маленькое фото пользователя Elenka_200
маленькое фото пользователя 11XtaZ11
маленькое фото пользователя Anniiikka
маленькое фото пользователя Alex_hase
маленькое фото пользователя Julia_Via
маленькое фото пользователя Toria
маленькое фото пользователя Viktoria_v
маленькое фото пользователя Daria_19
маленькое фото пользователя Tatiana_99
маленькое фото пользователя misskaterina18

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам