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Москва
Я Вика, 27 лет, рада знакомству!) Живу м.Бибирево. Замужем, 2 сыновей (6 лет и 2 года). Открытый к общению человек, за простоту и комфорт в общении 🤗
Москва
Профиль пользователя Vika11
О себе
Я Вика, 27 лет, рада знакомству!) Живу м.Бибирево. Замужем, 2 сыновей (6 лет и 2 года). Открытый к общению человек, за простоту и комфорт в общении 🤗
Семейный человек и бытовые дела..но иногда ну оочень хочется куда-то выбраться в свободное, моё личное, время 🙂
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏢 Работа🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре✈️ Найти попутчика в путешествие💨 Кальян🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
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