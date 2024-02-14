О себе

Я Вика, 27 лет, рада знакомству!) Живу м.Бибирево. Замужем, 2 сыновей (6 лет и 2 года). Открытый к общению человек, за простоту и комфорт в общении 🤗

Семейный человек и бытовые дела..но иногда ну оочень хочется куда-то выбраться в свободное, моё личное, время 🙂