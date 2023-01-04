Москва
Профиль пользователя Vika1

фото пользователя Vika1

О себе

Ищу подругу из Москвы

Профиль обновлён 29 июня 2023 г.

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять ,пообщаться

Участие в других событиях

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Буду рада новым знакомствам)

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Москва → Другое

Ище подругу

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.