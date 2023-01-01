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Москва
Москва
Профиль пользователя Vika04
О себе
Просто ищу новых знакомых, интересное общение. С кайфом схожу погулять если ты адекват🙏
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📺 Политика✝️ Религия📚 Книги🪐 Астрология / таро🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
Не нравится:
💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Выпить в баре🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб
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