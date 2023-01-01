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Москва
Профиль пользователя Viima

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О себе

Люблю слушать рок, читать книги, рисовать и заниматься прокастинацией

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового

События пользователя

Москва → пообщаться

Ищу просто человека для интересной беседы о чем угодно

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Откликнулось 5 участников

Участие в других событиях

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Откликнулись 3 участника

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