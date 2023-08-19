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Москва
Профиль пользователя Vii_Morskaya

фото пользователя Vii_Morskaya

О себе

Только недавно переехала в Москву , знакомых здесь мало,
хотелось бы найти подружек для общения, совместных посиделочек и походов во всевозможные интересные места)

Увлекаюсь флористикой , люблю кулинарию , из музыки сейчас абсолютно "всеядна", люблю гулять в дождливую погоду , холодный кофе и животных .
Еще очень нравится общаться кружочками в телеграмме , да и вообще поболтать 🙈
Нужно остановиться наверное)
буду рада пообщаться!

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить
найти подруг в новом городе 🌸

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Только для девушек
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