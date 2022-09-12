Москва
Профиль пользователя Vigler

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фото #2 пользователя Vigler

О себе

Катаюсь на велосипеде, спортзал, пейнтбол

Профиль обновлён 4 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 📺 Политика ✝️ Религия 🏢 Работа 💩 Странный юмор 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр 🖼 Выставка / музей

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Покатушки на велике

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя OLGA1
Москва → Другое

Ищу новые знакомства, легкое общение. Можно вместе сходить куда-нибудь

маленькое фото пользователя DashaRu
Москва → Другое

В бар: двойная жизнь Вероники - танцы под открытым небом (м. Лубянка)

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