Москва
Профиль пользователя Viera
О себе
Жизнерадосная, энергичная, общительная, весёлая, милая и прекрасная.
Профиль обновлён 10 мая 2023 г.
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Для пятничных и субботних баров
Москва → Другое
Найти подруг 🙂
Москва → Другое
Найти подругу для совместных походов куда угодно
Москва → Другое
Найти подругу/друга для дружбы
Москва → Другое
Я хочу по болтать , подружиться
Москва → Другое
Предлагаю сходить погулять либо в клуб.
Москва → Другое
Найти подругу
Москва → Другое
Найти подруг/у
Москва → Другое
Выпить и отдохнуть
Москва → Другое
Крутое времяпровождение
Москва → Другое
Прогуляться
Москва → Другое
хочу найти подружку🥺
Москва → Другое
Выпить в приятной компании)
Москва → Другое
Хочется найти друзей
Москва → Другое
Море выпивки, а дальше куда кривая заведёт😉
Москва → Другое
Собираю ребят в чат тг , в чате уже 230 чел
Москва → Другое
Сходить в клуб💓
Москва → Другое
Прогуляться, посетить интересное мероприятие
Москва → Другое
Я хочу найти подругу чтобы веселиться и общаться
Москва → Другое
Ищу скем можно общаться
Москва → Другое
Хочу найти подругу в Москве 😇
Москва → Другое
Прогуляться
Москва → Другое
Сходить потенцевать в клуб
Москва → Другое
Сообщество по интересам ✨
Москва → Другое
Хочу найти подругу 😊
Москва → Другое
Пойти в клуб
Москва → Другое
Сходить в театр и кино
Москва → Другое
Танцевать в бар под мировую попсу 😁
Москва → Другое
Собираю компанию на рок-концерт
Москва → Другое
👋 Пойти в клуб 📍 Gazgolder подробности в лс
Москва → Другое
Погулять на выходных
Москва → Другое
Найти подругу или друга для дружбы
Москва → Другое
Хочу тусить
Москва → Другое
Много смеха
Москва → Другое
Узнать друг друга
Москва → Другое
Устройте мне экскурсию )
Москва → Другое
найти подругу, поиграть после работы, выпить
Москва → Другое
Сходить куда нибудь отдохнуть,потусить.
Москва → Другое
Кафе, стенд-ап, центр
Москва → Другое
Сходить в 📍Gestalt club
Москва → Другое
Сходить в бар
Москва → Другое
Сходить в театр
Москва → Другое
Я пойду в ночной клуб
Москва → Другое
Выпить, интересно провести время
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