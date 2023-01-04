Профиль обновлён 10 мая 2023 г.

Москва → сходить на мероприятие Сходить на Басту, есть еще один билет в фан - зону

Москва → Другое Я пойду в ночной клуб

Москва → Другое Сходить куда нибудь отдохнуть,потусить.

Москва → Другое Найти подругу или друга для дружбы

Москва → Другое 👋 Пойти в клуб 📍 Gazgolder подробности в лс

Москва → Другое Танцевать в бар под мировую попсу 😁

Москва → Другое Сходить в театр и кино

Москва → Другое Я хочу найти подругу чтобы веселиться и общаться

Москва → Другое Собираю ребят в чат тг , в чате уже 230 чел

Москва → Другое Море выпивки, а дальше куда кривая заведёт😉

Москва → Другое Я хочу по болтать , подружиться

Москва → Другое Найти подругу для совместных походов куда угодно

Москва → Другое Для пятничных и субботних баров

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.