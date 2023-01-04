Москва
Профиль пользователя Viera

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О себе

Жизнерадосная, энергичная, общительная, весёлая, милая и прекрасная.

Профиль обновлён 10 мая 2023 г.

События пользователя

Москва → сходить на мероприятие

Сходить на Басту, есть еще один билет в фан - зону

Москва → собрать компанию

Дискотека 90-х! В баре DISCO 90 в 30.12 23.00

Участие в других событиях

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Для пятничных и субботних баров

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Найти подруг 🙂

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Найти подругу для совместных походов куда угодно

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Найти подругу/друга для дружбы

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Москва → Другое

Я хочу по болтать , подружиться

маленькое фото пользователя inna_92
Москва → Другое

Предлагаю сходить погулять либо в клуб.

маленькое фото пользователя SandraS
Москва → Другое

Найти подругу

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Найти подруг/у

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Выпить и отдохнуть

маленькое фото пользователя Valeria21
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Крутое времяпровождение

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Москва → Другое

Прогуляться

маленькое фото пользователя alinochkaaa
Москва → Другое

хочу найти подружку🥺

маленькое фото пользователя Valeria273747
Москва → Другое

Выпить в приятной компании)

маленькое фото пользователя IAMDelica
Москва → Другое

Хочется найти друзей

маленькое фото пользователя Alex1501
Москва → Другое

Море выпивки, а дальше куда кривая заведёт😉

маленькое фото пользователя Good_dema
Москва → Другое

Собираю ребят в чат тг , в чате уже 230 чел

маленькое фото пользователя Lerka
Москва → Другое

Сходить в клуб💓

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Москва → Другое

Прогуляться, посетить интересное мероприятие

маленькое фото пользователя Sn18
Москва → Другое

Я хочу найти подругу чтобы веселиться и общаться

маленькое фото пользователя Nadyffka
Москва → Другое

Ищу скем можно общаться

маленькое фото пользователя ingrengal
Москва → Другое

Хочу найти подругу в Москве 😇

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Москва → Другое

Прогуляться

маленькое фото пользователя Elena123456789
Москва → Другое

Сходить потенцевать в клуб

маленькое фото пользователя wniene
Москва → Другое

Сообщество по интересам ✨

маленькое фото пользователя Ksyu87
Москва → Другое

Хочу найти подругу 😊

маленькое фото пользователя Erika_K
Москва → Другое

Пойти в клуб

маленькое фото пользователя Daria0303
Москва → Другое

Сходить в театр и кино

маленькое фото пользователя Annie
Москва → Другое

Танцевать в бар под мировую попсу 😁

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Москва → Другое

Собираю компанию на рок-концерт

маленькое фото пользователя GeoPhoenix
Москва → Другое

👋 Пойти в клуб 📍 Gazgolder подробности в лс

маленькое фото пользователя Zlata
Москва → Другое

Погулять на выходных

маленькое фото пользователя Lee_Samanta2022
Москва → Другое

Найти подругу или друга для дружбы

маленькое фото пользователя Christina
Москва → Другое

Хочу тусить

маленькое фото пользователя Marinet
Москва → Другое

Много смеха

маленькое фото пользователя Egor2608
Москва → Другое

Узнать друг друга

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Москва → Другое

Устройте мне экскурсию )

маленькое фото пользователя rodion
Москва → Другое

найти подругу, поиграть после работы, выпить

маленькое фото пользователя Shima
Москва → Другое

Сходить куда нибудь отдохнуть,потусить.

маленькое фото пользователя Valentina007
Москва → Другое

Кафе, стенд-ап, центр

маленькое фото пользователя George
Москва → Другое

Сходить в 📍Gestalt club

Москва → Другое

Сходить в бар

маленькое фото пользователя Shomikkk
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Сходить в театр

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Москва → Другое

Я пойду в ночной клуб

маленькое фото пользователя Via_Dolorosa
Москва → Другое

Выпить, интересно провести время

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