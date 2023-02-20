Москва
Профиль пользователя Vicw

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О себе

Ищу подружек
Хотелось бы вместе куда-то сходить, поболтать

Профиль обновлён 16 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба 🪐 Астрология, таро 📚 Книги 😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы 😊 Поделиться радостью

Участие в других событиях

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Москва → Другое

Как так получилось, что в таком большом городе, так много одиноких?

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Москва → Другое

Девкиии, я за любой кипишь

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