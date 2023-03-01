Абсолютно ЗА любой движ: прогулки, фестивали, концерты, походы в рестораны/кафе, мастерклассы и вообще что угодно😎 Хочу собрать компанию для поездки в Нижний Новгород в конце июля 16-19 лет Если тебе не нужно расшифровывать ППР, то мы обязательно поладим🤟🏻 можем поиграть в пк, но живое обшение всегда круче

Профиль обновлён 8 августа 2023 г.

🐈 Домашние животные 🏫 Учеба 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм

📺 Политика 😓 Обсудить проблемы 💰 Инвестиции / бизнес ✝️ Религия

Москва → Другое Погулять, меня позвали на презентацию по бизнесу в среду, хочу сходить

Москва → Другое пофоткать друг друга и погулять по городу :))

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