Москва
Профиль пользователя Victoriia

фото пользователя Victoriia

О себе

Абсолютно ЗА любой движ: прогулки, фестивали, концерты, походы в рестораны/кафе, мастерклассы и вообще что угодно😎
Хочу собрать компанию для поездки в Нижний Новгород в конце июля 16-19 лет
Если тебе не нужно расшифровывать ППР, то мы обязательно поладим🤟🏻
можем поиграть в пк, но живое обшение всегда круче

Профиль обновлён 8 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные 🏫 Учеба 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм

Не нравится:

📺 Политика 😓 Обсудить проблемы 💰 Инвестиции / бизнес ✝️ Религия

События пользователя

Москва → собрать компанию

поездка в Нижний Новгород🤟🏻

Москва → прогуляться, перекусить

хочу найти подружку или компанию подружек) абсолютно за любой движ

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя avotraeh
Москва → Другое

пофоткать друг друга и погулять по городу :))

маленькое фото пользователя Angel04
Москва → Другое

Погулять, меня позвали на презентацию по бизнесу в среду, хочу сходить

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