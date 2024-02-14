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Москва
Профиль пользователя VictoriaAS

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О себе

Человек без мечты, как птица без крыльев (с) ✨

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🍴 Кафе / ресторан🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие

События пользователя

Москва → собрать компанию

Женский клуб 👑💖💕 воскресные завтраки 😍☕🌸

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Откликнулось 18 участников

Участие в других событиях

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Москва → прогуляться, перекусить

Стань частью нашей компании❤️

Откликнулись 84 участника

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Москва → прогуляться, перекусить

Встретить Новый год на Эльбрусе🎅🏼🏔️

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Vika11

Москва → сходить на мероприятие

Дима Билан, Крокус Сити Холл, 14.02.2024, 20:00.

Откликнулся 1 участник

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