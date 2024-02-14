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Москва
Москва
Профиль пользователя VictoriaAS
О себе
Человек без мечты, как птица без крыльев (с) ✨
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🍴 Кафе / ресторан🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие
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