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Москва
Профиль пользователя Victoria_Sl

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Профиль обновлён 29 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика 🪐 Астрология / таро 🚶‍♀️ Прогуляться 📸 Пофоткаться 🍷 Алкоголь 🖼 Выставка / музей 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр 🍴 Кафе / ресторан 🎸 Концерт / фестиваль 💨 Кальян

Не нравится:

✝️ Религия ☣️ Токсичность

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