Москва
Профиль пользователя Victoria_chi

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О себе

Путешествие, кино, театр, кафе

Профиль обновлён 11 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🪐 Астрология, таро

Не нравится:

📺 Политика ☣️ Токсичность

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Предлагаю собрать девичник 27+ и сходить на стендап 💃

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Встретить друзей,с которыми совместное времяпровождение будет интересн

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Сходить в кино, погулять по центру

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