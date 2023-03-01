Москва
Профиль пользователя Victoria_chi
О себе
Путешествие, кино, театр, кафе
Профиль обновлён 11 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 🪐 Астрология, таро
Не нравится:
📺 Политика ☣️ Токсичность
Участие в других событиях
Москва → Другое
Найти друзей для общения
Москва → Другое
Ищу друга по переписке
Москва → Другое
Ищу подругу 27+
Москва → Другое
Пообщаться, поиграть. Посмотреть онлайн кино) А можно и вживую
Москва → Другое
Ищу лёгких на подъем
Москва → Другое
Кому хочется выговориться, пишите, выслушаю, помогу советом если нужен
Москва → Другое
Сходить в антикафе
Москва → Другое
Выпить кофе
Москва → Другое
Предлагаю собрать девичник 27+ и сходить на стендап 💃
Москва → Другое
Предлагаю сходить в бар/клуб в центре - отметить пятницу🤟🏻
Москва → Другое
Встретить друзей,с которыми совместное времяпровождение будет интересн
Москва → Другое
Прогуляться по парку или в центре
Москва → Другое
Сходить в кино, погулять по центру
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