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Москва
Профиль пользователя Victoria_B

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О себе

Меня зовут Виктория , мне 29 лет, работаю в сфере маркетинга, люблю слушать любимую музыку , это может быть : Кино, Буйнов, Леонтьев, Eminem, 50 cent….
Обожаю пешие прогулки и активный отдых. По возможности путешествую, нравится узнавать новое.
Умею управлять автомобилем и велосипедом. Не пью алкоголь и не курю.

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба🏢 Работа🪐 Астрология / таро🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎭 Театр

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно☣️ Токсичность💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🎬 Могу посоветовать фильм💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры💨 Кальян🍷 Алкоголь🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Lexx_rawr

Москва → прогуляться, перекусить

го погуляем по Москве, можно заглянуть на какую-нибудь выставку

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Feanor

Москва → сходить на мероприятие

Сходить на выставку Рериха в Третьяковке

Откликнулись 2 участника

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