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Москва
Меня зовут Виктория , мне 29 лет, работаю в сфере маркетинга, люблю слушать любимую музыку , это может быть : Кино, Буйнов, Леонтьев, Eminem, 50 cent….
Москва
Профиль пользователя Victoria_B
О себе
Меня зовут Виктория , мне 29 лет, работаю в сфере маркетинга, люблю слушать любимую музыку , это может быть : Кино, Буйнов, Леонтьев, Eminem, 50 cent….
Обожаю пешие прогулки и активный отдых. По возможности путешествую, нравится узнавать новое.
Умею управлять автомобилем и велосипедом. Не пью алкоголь и не курю.
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба🏢 Работа🪐 Астрология / таро🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎭 Театр
Не нравится:
💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно☣️ Токсичность💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🎬 Могу посоветовать фильм💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры💨 Кальян🍷 Алкоголь🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб
Участие в других событиях
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