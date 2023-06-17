О себе

Меня зовут Виктория , мне 29 лет, работаю в сфере маркетинга, люблю слушать любимую музыку , это может быть : Кино, Буйнов, Леонтьев, Eminem, 50 cent….

Обожаю пешие прогулки и активный отдых. По возможности путешествую, нравится узнавать новое.

Умею управлять автомобилем и велосипедом. Не пью алкоголь и не курю.