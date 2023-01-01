⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва
Москва
В последнее время рабочие будни стали серыми и дождливыми.
Москва
Профиль пользователя Victoria_23
О себе
В последнее время рабочие будни стали серыми и дождливыми.
Ищю людей для хорошего и дружеского общения и встреч
Люблю активный отдых, прогулки по историческим местам, приятные посиделки в уютных заведениях.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб🎭 Театр💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🍷 Алкоголь💨 Кальян🇬🇧 Изучение нового🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🎲 Настольные игры
Не нравится:
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Москва
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам