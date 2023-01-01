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Москва
Профиль пользователя Victoria_23

фото пользователя Victoria_23

О себе

В последнее время рабочие будни стали серыми и дождливыми.
Ищю людей для хорошего и дружеского общения и встреч
Люблю активный отдых, прогулки по историческим местам, приятные посиделки в уютных заведениях.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб🎭 Театр💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🍷 Алкоголь💨 Кальян🇬🇧 Изучение нового🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🎲 Настольные игры

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулись 332 участника

маленькое фото пользователя NastyaJJ

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять в выходные, сходить в ресторан, пофоткаться 💁🏼‍♀️

Откликнулось 35 участников

маленькое фото пользователя Artem_kras

Москва → собрать компанию

Собрать компанию для общения и дружбы

Откликнулось 30 участников

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