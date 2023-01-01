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Москва
Профиль пользователя Victoria673

фото пользователя Victoria673

О себе

Недавно переехала в Москву, буду рада новым знакомствам и компании ) Выбраться из дома, погулять, потусить.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба🏢 Работа🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры💨 Кальян🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

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Чат для девушек 30+💅🌺🍹ЮАО! общаемся, встречаемся, гуляем, пьем вино

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Ищу новые знакомства и подруг

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встретиться и пообщаться, прогуляться по красивым местам

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