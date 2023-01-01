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Москва
Москва
Профиль пользователя Victoria673
О себе
Недавно переехала в Москву, буду рада новым знакомствам и компании ) Выбраться из дома, погулять, потусить.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба🏢 Работа🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры💨 Кальян🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр
Участие в других событиях
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