Москва
Профиль пользователя Victoria

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О себе

лингвист, филолог (≈ дипломированная душнила).
люблю гулять и просто любоваться красотой.
учу детишек и взрослых английскому, а себя испанскому.
начинаю разлагаться, если слишком долго сижу дома.

Профиль обновлён 6 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

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События пользователя

Москва → другое

Пообщаться и погулять

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя KationaDash
Москва → Другое

Найти подруг 🙂

маленькое фото пользователя helenele
Москва → Другое

Найти подругу

маленькое фото пользователя Dariiaa
Москва → Другое

Ищу подругу

маленькое фото пользователя SandraS
Москва → Другое

Найти подругу

маленькое фото пользователя ksu_ksu
Москва → Другое

прогуляться по Москве и отлично провести время

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