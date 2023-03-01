Ничем не занимаюсь особо. Но пора начать) Люблю слушать музыку, без неё жизнь не жизнь) Работаю работу:) люблю готовить) люблю говорить обо всём. Также люблю слушать кого-то) Абсолютно простой по общению человек, но немного стесняшка) Умею кататься на роликах, велике, борде, да вообще много на чем, но давно не было опыта( Люблю настольные игры, было бы неплохо поиграть)

Профиль обновлён 1 июля 2023 г.

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