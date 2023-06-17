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Москва
Москва
Профиль пользователя Vicktor
О себе
Всем привет! Занимаюсь профессионально сноубордом и велоспортом,люблю стрельбу, читать, караоке, играю на гитре, ударных, люблю пабы рестики, путешествовать! Весело проводить время! Буду рад знакомству с новыми людьми!!!!))
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