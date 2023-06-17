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Москва
Профиль пользователя Vicktor

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О себе

Всем привет! Занимаюсь профессионально сноубордом и велоспортом,люблю стрельбу, читать, караоке, играю на гитре, ударных, люблю пабы рестики, путешествовать! Весело проводить время! Буду рад знакомству с новыми людьми!!!!))

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги💕 Обсудить отношения

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться, перекусить, сходить в паб, кафе, на концерт🔥🔥))

маленькое фото пользователя Flover36
маленькое фото пользователя Bicycle32
Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 426 участников

маленькое фото пользователя Malikevich

Москва → прогуляться, перекусить

Веселый и увлекательный Квиз 18+ каждую неделю в пятницу!😉

Откликнулось 112 участников

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Москва → прогуляться, перекусить

Посидеть в кафе (чай/кофе и тд), поболтать

Откликнулось 56 участников

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Москва → собрать компанию

Собираю компанию мальчиков и девочек на различные активности 🤗

Откликнулось 28 участников

маленькое фото пользователя Julia_Via

Москва → прогуляться, перекусить

В ноябре в Сочи (на праздники), потом на выходные в Питер. Кто тоже хочет? ✈️🥂🌴

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маленькое фото пользователя Naddin

Москва → собрать компанию

Дружим , отдыхаем и просто классно проводим время в кругу самых самых ❤

Откликнулось 7 участников

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