Москва
Профиль пользователя Vica
О себе
Обожаю машины, могу болтать часами на волнующие темы
Политолог-экономист по образованию
Буду рада интересным знакомствам)
Профиль обновлён 27 июня 2023 г.
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Женское комьюнити
Москва → Другое
Ищу подруг,можем сходить в театр или просто прогуляться в парке)
Москва → Другое
Прогуляться,поужинать)Ищу подруг открытых ,искренних
Москва → Другое
Пообщаться, прогуляться, сходить на какое-то мероприятие
Москва → Другое
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