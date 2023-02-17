Москва
Профиль пользователя Vica

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О себе

Обожаю машины, могу болтать часами на волнующие темы
Политолог-экономист по образованию
Буду рада интересным знакомствам)

Профиль обновлён 27 июня 2023 г.

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подруг погулять, посидеть на верандах

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Asiya
Москва → Другое

Женское комьюнити

маленькое фото пользователя DianaKi
Москва → Другое

Ищу подруг,можем сходить в театр или просто прогуляться в парке)

маленькое фото пользователя Royz
Москва → Другое

Прогуляться,поужинать)Ищу подруг открытых ,искренних

маленькое фото пользователя A_tilki
Москва → Другое

Пообщаться, прогуляться, сходить на какое-то мероприятие

маленькое фото пользователя LizaS
Москва → Другое

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