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Москва
Москва
Профиль пользователя Vi.barbara
О себе
Переехала и ищу новый круг общения
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль
Участие в других событиях
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