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Москва
Профиль пользователя Vi.barbara

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О себе

Переехала и ищу новый круг общения

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль

Участие в других событиях

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Москва → собрать компанию

Создание woman community 💛

Откликнулось 86 участников

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