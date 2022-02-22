Москва
Профиль пользователя Via_Dolorosa

фото пользователя Via_Dolorosa
фото #2 пользователя Via_Dolorosa

О себе

В поиске себя, приятных мест и эмоций

Профиль обновлён 18 июня 2023 г.

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Выпить, интересно провести время

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться, посетить интересное мероприятие

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу погулять по красивым местам

Участие в других событиях

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Ищу подруг для общения, прогулок, кафешек, театров

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