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Москва
Профиль пользователя Vi_Trast

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О себе

Привет. Я - Ви. Мне 33. Натура непостоянная, сильно увлекающаяся и творческая.
В жизни занималась очень многими вещами, хобби, работами. За спиной приличный разносторонний жизненный опыт. Умею рассказывать и слушать. Сейчас нашла тихую гавань дома за любимым делом.
Особенного никого не ищу, завышенных ожиданий не имею. В чудеса уже не верю, но как и любой романтик, все еще надеюсь на них в глубине души.

В данный период жизни хочу просто ненавязчиво и необременительно пообщаться. Без укоризненных «почему не пишешь/не отвечаешь», т.к отвечаю, как появляется возможность.

Мне все равно сколько тебе лет, твой пол, откуда ты и чем занимаешься. Я одинаково открыта к «любому тебе». Важно, пожалуй, только твое отношение к себе и миру 🙏🏻

Была в сети сегодня

Пообщалась с более чем 30 пользователями

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги💰 Инвестиции / бизнес🏫 Учеба🎮 Видеоигры💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться

Не нравится:

☣️ Токсичность✝️ Религия🏢 Работа📺 Политика🪐 Астрология / таро💩 Шутки про говно

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Провести время так, чтобы ещё долго вспоминать 😉

Москва → пообщаться

Простое человеческое общение

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