Москва
Профиль пользователя Vi_Trast
О себе
Привет. Я - Ви. Мне 33. Натура непостоянная, сильно увлекающаяся и творческая.
В жизни занималась очень многими вещами, хобби, работами. За спиной приличный разносторонний жизненный опыт. Умею рассказывать и слушать. Сейчас нашла тихую гавань дома за любимым делом.
Особенного никого не ищу, завышенных ожиданий не имею. В чудеса уже не верю, но как и любой романтик, все еще надеюсь на них в глубине души.
В данный период жизни хочу просто ненавязчиво и необременительно пообщаться. Без укоризненных «почему не пишешь/не отвечаешь», т.к отвечаю, как появляется возможность.
Мне все равно сколько тебе лет, твой пол, откуда ты и чем занимаешься. Я одинаково открыта к «любому тебе». Важно, пожалуй, только твое отношение к себе и миру 🙏🏻
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