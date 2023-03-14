О себе

Привет. Я - Ви. Мне 33. Натура непостоянная, сильно увлекающаяся и творческая.

В жизни занималась очень многими вещами, хобби, работами. За спиной приличный разносторонний жизненный опыт. Умею рассказывать и слушать. Сейчас нашла тихую гавань дома за любимым делом.

Особенного никого не ищу, завышенных ожиданий не имею. В чудеса уже не верю, но как и любой романтик, все еще надеюсь на них в глубине души.



В данный период жизни хочу просто ненавязчиво и необременительно пообщаться. Без укоризненных «почему не пишешь/не отвечаешь», т.к отвечаю, как появляется возможность.



Мне все равно сколько тебе лет, твой пол, откуда ты и чем занимаешься. Я одинаково открыта к «любому тебе». Важно, пожалуй, только твое отношение к себе и миру 🙏🏻