Москва
Профиль пользователя Vi33

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О себе

Привет. Я - Ви. Мне 33. Натура непостоянная, сильно увлекающаяся и творческая.
В жизни занималась очень многими вещами, хобби, работами. За спиной приличный разносторонний жизненный опыт. Умею рассказывать и слушать. Сейчас нашла тихую гавань дома за любимым делом.
Особенного никого не ищу, завышенных ожиданий не имею. В чудеса уже не верю, но как и любой романтик, все еще надеюсь на них в глубине души.

В данный период жизни хочу просто ненавязчиво и необременительно пообщаться. Без укоризненных «почему не пишешь/не отвечаешь», т.к отвечаю, как появляется возможность.

Мне все равно сколько тебе лет, твой пол, откуда ты и чем занимаешься. Я одинаково открыта к «любому тебе». Важно, пожалуй, только твое отношение к себе и миру 🙏🏻

Профиль обновлён 5 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги 💰 Бизнес 🏫 Учеба

Не нравится:

☣️ Токсичность ✝️ Религия 🏢 Работа 📺 Политика 🪐 Астрология, таро 💩 Странный юмор

События пользователя

Москва → пообщаться

Простое человеческое общение

Москва → прогуляться, перекусить

Провести время так, чтобы ещё долго вспоминать 😉

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя nicomars
Москва → Другое

Ищу друзей по всему миру😌

маленькое фото пользователя Angelika8
Пермь → Другое

Приятное общение позитивное )!

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