Москва
Профиль пользователя vftuz13

фото пользователя vftuz13

О себе

Ищу друзей)

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

События пользователя

Москва → другое

Погулять) и тд

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Toria
Москва → Другое

Найти подругу🙃

маленькое фото пользователя Straight
Москва → Другое

Ищу подруг)

маленькое фото пользователя Tanya96
Москва → Другое

Хочу найти подругу👯‍♀️

маленькое фото пользователя Valeria0
Москва → Другое

Найти подругу для совместных походов куда угодно

маленькое фото пользователя Dariiaa
Москва → Другое

Ищу подругу

маленькое фото пользователя sspiidder
Москва → Другое

Хочу найти девочку, которая будет рада стать хорошим другом

маленькое фото пользователя alinblinl
Москва → Другое

Пойдем в бар, кино, на каток или просто гулять и фоткаться)

маленькое фото пользователя Mina
Москва → Другое

Ищу подругу

маленькое фото пользователя AlenkaSey
Москва → Другое

Ищу подругу, чтобы общаться, вместе гулять)

маленькое фото пользователя Tanya_k
Москва → Другое

как на счет провести день на одной волне☺️

маленькое фото пользователя Marina090
Москва → Другое

Погулять , покурить кальян

маленькое фото пользователя Nata07
Москва → Другое

Хочу найти подругу

маленькое фото пользователя AlexandraA
Москва → Другое

Хочу найти подружку

маленькое фото пользователя Milya
Москва → Другое

Ищу подруг🥰

маленькое фото пользователя Polina12
Москва → Другое

Пиво!!!!!!!

маленькое фото пользователя angelina09Sa
Москва → Другое

Составьте компанию

маленькое фото пользователя lonely_queen
Москва → Другое

Погулять в Москве

маленькое фото пользователя Zoya868
Москва → Другое

Сходить в Караоке)

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.