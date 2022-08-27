Москва
Профиль пользователя vftuz13
О себе
Ищу друзей)
Профиль обновлён 1 марта 2023 г.
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Найти подругу🙃
Москва → Другое
Ищу подруг)
Москва → Другое
Хочу найти подругу👯♀️
Москва → Другое
Найти подругу для совместных походов куда угодно
Москва → Другое
Ищу подругу
Москва → Другое
Хочу найти девочку, которая будет рада стать хорошим другом
Москва → Другое
Пойдем в бар, кино, на каток или просто гулять и фоткаться)
Москва → Другое
Ищу подругу
Москва → Другое
Ищу подругу, чтобы общаться, вместе гулять)
Москва → Другое
как на счет провести день на одной волне☺️
Москва → Другое
Погулять , покурить кальян
Москва → Другое
Хочу найти подругу
Москва → Другое
Хочу найти подружку
Москва → Другое
Ищу подруг🥰
Москва → Другое
Пиво!!!!!!!
Москва → Другое
Составьте компанию
Москва → Другое
Погулять в Москве
Москва → Другое
Сходить в Караоке)
Другие пользователи из города Москва
Ищешь друзей и компанию в городе Москва?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.