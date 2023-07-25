Москва
Профиль пользователя Veta086

фото пользователя Veta086
фото #2 пользователя Veta086

Профиль обновлён 24 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎮 Видеоигры 🎲 Настольные игры 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🪩 Ночной клуб

Не нравится:

💩 Странный юмор 🎸 Концерт / фестиваль

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Я хочу выпить, кто составит компанию? Срочно!

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу спутницу для прогулки вечером

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