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Москва
Профиль пользователя Veta0306

фото пользователя Veta0306

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🎭 Театр🪩 Ночной клуб

Не нравится:

💩 Шутки про говно☣️ Токсичность📺 Политика😓 Обсудить проблемы🎮 Видеоигры

Участие в других событиях

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Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

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Чат для тех, кому непонятно как пользоваться приложением

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Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий

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