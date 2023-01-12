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Москва
Москва
Профиль пользователя veta01
О себе
очень люблю музыку, сейчас учусь на продюсера, в целом все остальное узнается при общении
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие💩 Шутки про говно🏢 Работа🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения📸 Пофоткаться💨 Кальян🎭 Театр🍿 Сходить в кино🇬🇧 Изучение нового💬 Пообщаться онлайн🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие
Не нравится:
📺 Политика💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные✝️ Религия☣️ Токсичность🪩 Ночной клуб🍷 Алкоголь🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры💃 Потанцевать🚴♀️ Активный отдых / спорт🎸 Концерт / фестиваль
Участие в других событиях
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