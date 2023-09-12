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Москва
Люблю общение с хорошими, добрыми, интеллектуальными и весёлыми людьми.
Москва
Профиль пользователя Vesta
О себе
Люблю общение с хорошими, добрыми, интеллектуальными и весёлыми людьми.
Интересно говорить и ярких личностях, фильмах, книгах, сериалах. ☺
С удовольствием прогуляюсь в парке, схожу в музей, на концерт, выставку и обсужу потом 😄
Люблю посидеть и пообщаться в кафе, сыграть в настольную игру и прочее подобное 🙃
Горжусь нашей страной, культурой, нашими людьми, стараюсь оказывать помощь фронту и всем, кто связан с СВО. 👐❤
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы📚 Книги🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью🏫 Учеба🏢 Работа✝️ Религия💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🚴♀️ Спорт, бег, йога📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🎲 Настольные игры🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль💬 Пообщаться онлайн💃 Потанцевать
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