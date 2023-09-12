⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва

Москва
Профиль пользователя Vesta

фото пользователя Vesta

О себе

Люблю общение с хорошими, добрыми, интеллектуальными и весёлыми людьми.

Интересно говорить и ярких личностях, фильмах, книгах, сериалах. ☺

С удовольствием прогуляюсь в парке, схожу в музей, на концерт, выставку и обсужу потом 😄

Люблю посидеть и пообщаться в кафе, сыграть в настольную игру и прочее подобное 🙃

Горжусь нашей страной, культурой, нашими людьми, стараюсь оказывать помощь фронту и всем, кто связан с СВО. 👐❤

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы📚 Книги🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью🏫 Учеба🏢 Работа✝️ Религия💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🚴‍♀️ Спорт, бег, йога📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🎲 Настольные игры🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль💬 Пообщаться онлайн💃 Потанцевать

Не нравится:

💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🎮 Видеоигры🍷 Выпить в баре💨 Кальян🪩 Ночной клуб
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

маленькое фото пользователя Alysy
маленькое фото пользователя Lurevone
маленькое фото пользователя Yangwawa
маленькое фото пользователя Tellim
маленькое фото пользователя Apollinaria
маленькое фото пользователя Dianak
маленькое фото пользователя NataliAnuf
маленькое фото пользователя misskaterina18
маленькое фото пользователя 11XtaZ11
маленькое фото пользователя Kitti_de
маленькое фото пользователя Rise
маленькое фото пользователя Jein
маленькое фото пользователя GYSIK
маленькое фото пользователя Merovef
маленькое фото пользователя anas.tasia
маленькое фото пользователя Al.se.sh
маленькое фото пользователя Nikolay
маленькое фото пользователя AlinaMayak
маленькое фото пользователя Malikevich
маленькое фото пользователя KseNikA
маленькое фото пользователя AnnSoul
маленькое фото пользователя Nastasya23
маленькое фото пользователя viedarie
маленькое фото пользователя Helga07303
маленькое фото пользователя Viera
маленькое фото пользователя Kris.Novash
маленькое фото пользователя Artem_kras
маленькое фото пользователя Masha

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам