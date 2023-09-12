О себе

Люблю общение с хорошими, добрыми, интеллектуальными и весёлыми людьми.



Интересно говорить и ярких личностях, фильмах, книгах, сериалах. ☺



С удовольствием прогуляюсь в парке, схожу в музей, на концерт, выставку и обсужу потом 😄



Люблю посидеть и пообщаться в кафе, сыграть в настольную игру и прочее подобное 🙃



Горжусь нашей страной, культурой, нашими людьми, стараюсь оказывать помощь фронту и всем, кто связан с СВО. 👐❤