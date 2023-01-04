Москва
Профиль пользователя Vesna
О себе
Много работаю, люблю выпить. Велосипед, театр, прогулки, ролики, иногда клубы, технический склад ума, бываю вредным, если голодный)
Профиль обновлён 26 декабря 2022 г.
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