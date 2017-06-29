Москва
Профиль пользователя Verushka
О себе
Привет! Меня зовут Вера, и я ищу друзей)) Люблю путешествовать, рисовать, танцевать, смотреть сериальчики, играть в квизы и настолки, разговоры по душам, шутки на грани и много смеяться😄. С удовольствием отправлюсь с вами на прогулку в парке, полюбуюсь вместе картинами в музее, разделю восторг от новой постановки в театре, поддержу душевную беседу с бокальчиком вина, а также составлю компанию на танцполе 😁Увлекаюсь психологией, стараюсь стать лучшей версией себя✨Ищу открытых, не токсичных людей, любящих эту прекрасную жизнь и способных видеть красоту вокруг😊
Профиль обновлён 10 мая 2023 г.
Общаюсь на темы:
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События пользователя
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Найти новых друзей
Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий
Найти подругу
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