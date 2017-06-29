Москва
Профиль пользователя Verushka

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О себе

Привет! Меня зовут Вера, и я ищу друзей)) Люблю путешествовать, рисовать, танцевать, смотреть сериальчики, играть в квизы и настолки, разговоры по душам, шутки на грани и много смеяться😄. С удовольствием отправлюсь с вами на прогулку в парке, полюбуюсь вместе картинами в музее, разделю восторг от новой постановки в театре, поддержу душевную беседу с бокальчиком вина, а также составлю компанию на танцполе 😁Увлекаюсь психологией, стараюсь стать лучшей версией себя✨Ищу открытых, не токсичных людей, любящих эту прекрасную жизнь и способных видеть красоту вокруг😊

Профиль обновлён 10 мая 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги 🐈 Домашние животные 💕 Обсудить отношения 💩 Странный юмор 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа

Не нравится:

☣️ Токсичность

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