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Москва
Профиль пользователя Verusevna

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О себе

Люблю караоке, американский бильярд, хоккей, srand up, прогулки, поездки по стране и просто живое общение с позитивными людьми обо всём и ни о чём

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎭 Театр🪩 Ночной клуб🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре

Не нравится:

📺 Политика☣️ Токсичность💩 Шутки про говно
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