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Москва
Москва
Профиль пользователя Verusevna
О себе
Люблю караоке, американский бильярд, хоккей, srand up, прогулки, поездки по стране и просто живое общение с позитивными людьми обо всём и ни о чём
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎭 Театр🪩 Ночной клуб🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре
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