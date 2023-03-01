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Москва
Профиль пользователя veronsor

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О себе

Увлекаюсь фото и видео творчеством,открыта и общительна.Люблю как активный отдых,так и просто посидеть на лавочке в парке и поболтать на разные темы❤️💃🏽

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🎬 Могу посоветовать фильм

Не нравится:

💩 Шутки про говно ✝️ Религия 📺 Политика ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить
Хочу сделать классные фотографии!Есть у кого-то ещё такое желание?

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