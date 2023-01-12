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Москва
Профиль пользователя Veronikaa

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О себе

Работаю визажистом, недавно переехала в Москву (месяц назад) ищу общения или дружбу с дальнейшими перспективами.

Была в сети две недели назад

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью📚 Книги🏫 Учеба🏢 Работа🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

😓 Обсудить проблемы☣️ Токсичность💩 Шутки про говно📺 Политика✝️ Религия🪐 Астрология / таро💰 Инвестиции / бизнес💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб🎭 Театр
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