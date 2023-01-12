Москва

Профиль пользователя Veronikaa

О себе Работаю визажистом, недавно переехала в Москву (месяц назад) ищу общения или дружбу с дальнейшими перспективами.

Была в сети две недели назад

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