Москва
Профиль пользователя Veronika_26
О себе
Провожу психологические консультации, занимаюсь музыкой - пою. Люблю общаться и знакомиться с новыми людьми. Ищу единомышленников, друзей, совсем недавно переехала в Москву.
Профиль обновлён 21 июня 2023 г.
События пользователя
Участие в других событиях
Найти подругу🙃
Найти подругу
Хочу найти подругу👯♀️
Ищу подругу
Пойдем в бар, кино, на каток или просто гулять и фоткаться)
Ищу подругу
Найти подруг/у
Ищу подругу, чтобы общаться, вместе гулять)
как на счет провести день на одной волне☺️
Красивое место для яркого контента
Составишь компанию в кинотеатр?
Ночная атмосфера!)
Интересно провести время
Чтобы было интересно 🙂
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