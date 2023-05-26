Москва
Профиль пользователя Veronika_26

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О себе

Провожу психологические консультации, занимаюсь музыкой - пою. Люблю общаться и знакомиться с новыми людьми. Ищу единомышленников, друзей, совсем недавно переехала в Москву.

Профиль обновлён 21 июня 2023 г.

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Гулять по Москве, ищу новое окружение

Участие в других событиях

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Найти подругу🙃

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Хочу найти подругу👯‍♀️

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Ищу подругу

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Москва → Другое

Пойдем в бар, кино, на каток или просто гулять и фоткаться)

маленькое фото пользователя Mina
Москва → Другое

Ищу подругу

маленькое фото пользователя Ksu_ksusha
Москва → Другое

Найти подруг/у

маленькое фото пользователя AlenkaSey
Москва → Другое

Ищу подругу, чтобы общаться, вместе гулять)

маленькое фото пользователя Tanya_k
Москва → Другое

как на счет провести день на одной волне☺️

маленькое фото пользователя KaterinaMayer
Москва → Другое

Красивое место для яркого контента

маленькое фото пользователя Alexey31
Москва → Другое

Составишь компанию в кинотеатр?

маленькое фото пользователя Tsar
Москва → Другое

Ночная атмосфера!)

маленькое фото пользователя Andrey73
Москва → Другое

Интересно провести время

маленькое фото пользователя Whymynameistaken
Москва → Другое

Чтобы было интересно 🙂

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