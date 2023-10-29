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Москва
Москва
Профиль пользователя Veronika89
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес✝️ Религия☣️ Токсичность📚 Книги🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎭 Театр
Не нравится:
📺 Политика🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры💨 Кальян🍷 Выпить в баре✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль
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