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Москва
Профиль пользователя Veronika89

фото пользователя Veronika89

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес✝️ Религия☣️ Токсичность📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎭 Театр

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📺 Политика🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры💨 Кальян🍷 Выпить в баре✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя sestrapolina

Москва → пообщаться

пошутить, пожаловаться, подружить

Откликнулось 35 участников

маленькое фото пользователя Katerinochka

Москва → пообщаться

Пообщаться (телеграмм)

Откликнулось 28 участников

маленькое фото пользователя KatarinaEsova

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подруг для тёплых встреч 🧚🏻‍♀️

Откликнулось 20 участников

маленькое фото пользователя Anastasia_eshhh

Москва → прогуляться, перекусить

Пообщаться, найти общие интересы, провести время в уютном кафе за чашечкой чая

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя Naddin

Москва → собрать компанию

Дружим , отдыхаем и просто классно проводим время в кругу самых самых ❤

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Julia03

Москва → пообщаться

Найти классную подружку, пообщаться, а позже встретиться

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Rise

Москва → пообщаться

Люблю слушать интересные истории)

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Mariannochka

Москва → прогуляться, перекусить

Хочется расширить круг общения и найти интересные знакомства🤍

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя SlyFoxy17

Москва → пообщаться

Хотелось бы найти людей родных по духу

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя LenaDragon

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу поболтать, а затем как-нибудь встретиться

Откликнулся 1 участник

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