Москва
Профиль пользователя VeronicaCh
О себе
Люблю гулять, катаюсь на велосипеде и роликах, а зимой на горных лыжах
Профиль обновлён 4 июня 2023 г.
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий
Москва → Другое
Ищешь веселую компанию для досуга, тогда тебе к нам!
Москва → Другое
Сходить на стендап, выставку, послушать джаз
Москва → Другое
Поиграть в настольки
Москва → Другое
Ищу подругу, 27+
Москва → Другое
Прогуляться по Центру Москвы. Метро Китай город
Москва → Другое
Попрактикуем английский? What brings you here? 😌
Москва → Другое
На выставку, погулять
Москва → Другое
Погулять в парке
Москва → Другое
Вечером в клуб на пару часиков. Поболтать за коктейлем🥰
Москва → Другое
Шашлыки в загородном доме 13 МАЯ 🔥😼🥳Только адекватные и позитивные!
Москва → Другое
Ищу подруг🧘🏻♀️
Москва → Другое
Прогулки Крылатское
Москва → Другое
Поиграть мафию
Москва → Другое
Сходить на скалодром на ВДНХ
Москва → Другое
Сходить в антикафе
Москва → Другое
Идём на квест!
Москва → Другое
Кто хочет побегать в центре Москвы или лужниках, выбираем день и гоу 😁
Москва → Другое
Велосипеды! Едем кататься с другом. Воробьевы горы, Парк Горького.
Москва → Другое
Кататься на самокатах по Измайловскому Парку или Сокольникам)
Москва → Другое
Презентация альбома группы Братья Грим
Москва → Другое
Прогуляться по Москве , выпить кофе 👍🏻
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