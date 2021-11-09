Москва
Профиль пользователя VeronicaCh

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О себе

Люблю гулять, катаюсь на велосипеде и роликах, а зимой на горных лыжах

Профиль обновлён 4 июня 2023 г.

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

После работы, территориально Москва-Сити

Участие в других событиях

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Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий

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Ищешь веселую компанию для досуга, тогда тебе к нам!

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Сходить на стендап, выставку, послушать джаз

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Поиграть в настольки

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Ищу подругу, 27+

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Прогуляться по Центру Москвы. Метро Китай город

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Попрактикуем английский? What brings you here? 😌

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Москва → Другое

На выставку, погулять

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Погулять в парке

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Вечером в клуб на пару часиков. Поболтать за коктейлем🥰

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Шашлыки в загородном доме 13 МАЯ 🔥😼🥳Только адекватные и позитивные!

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Москва → Другое

Ищу подруг🧘🏻‍♀️

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Прогулки Крылатское

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Поиграть мафию

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маленькое фото пользователя W1ldRush
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Сходить в антикафе

маленькое фото пользователя Apikez
Москва → Другое

Идём на квест!

маленькое фото пользователя Kirill_dvel
Москва → Другое

Кто хочет побегать в центре Москвы или лужниках, выбираем день и гоу 😁

маленькое фото пользователя Sergey01
Москва → Другое

Велосипеды! Едем кататься с другом. Воробьевы горы, Парк Горького.

маленькое фото пользователя Nekit
Москва → Другое

Кататься на самокатах по Измайловскому Парку или Сокольникам)

маленькое фото пользователя julia97
Москва → Другое

Презентация альбома группы Братья Грим

маленькое фото пользователя Kirill_dvel
Москва → Другое

Прогуляться по Москве , выпить кофе 👍🏻

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