Привет, ищу подруг 30+ для приятного досуга) Замужем, есть сын (3года), можем дружить семьями😜Живем на ВДНХ. Люблю ездить на природу Можно даже в поход или мини путешествие (2-3 дня) Люблю активный отдых (сноуборд, вейк, велосипед) Люблю гулять одна и с ребенком) Если живешь рядом можем и в спортзал вместе ходить, гулять в парках))) Хожу в бары, караоке, рестораны Люблю концерты и фестивали Обожаю СПА, вино и кино

Профиль обновлён 17 марта 2023 г.

💰 Бизнес 🍿 Фильмы, сериалы 😊 Поделиться радостью 🪐 Астрология, таро 📚 Книги 🏢 Работа 🏫 Учеба

💩 Странный юмор ✝️ Религия ☣️ Токсичность

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