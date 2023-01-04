Москва
Профиль пользователя VeronaChe
О себе
Привет, ищу подруг 30+ для приятного досуга) Замужем, есть сын (3года), можем дружить семьями😜Живем на ВДНХ.
Люблю ездить на природу
Можно даже в поход или мини путешествие (2-3 дня)
Люблю активный отдых (сноуборд, вейк, велосипед)
Люблю гулять одна и с ребенком)
Если живешь рядом можем и в спортзал вместе ходить, гулять в парках)))
Хожу в бары, караоке, рестораны
Люблю концерты и фестивали
Обожаю СПА, вино и кино
Профиль обновлён 17 марта 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Другие пользователи из города Москва
Ищешь друзей и компанию в городе Москва?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.