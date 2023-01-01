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Москва
Профиль пользователя Vero1

фото пользователя Vero1

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль

События пользователя

Тверь → прогуляться, перекусить

Хочу сьездить в город Тверь прогуляться, я буду рада кто то город покажет.

маленькое фото пользователя AnyutaS
маленькое фото пользователя Ilya87
Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Lipatushka

Москва → прогуляться, перекусить

Развеять грусть и нагнать побольше лучей добра 😍

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Nikita6241

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться, пообщаться. Всегда рад новым знакомствам.

Откликнулись 4 участника

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