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Москва
Профиль пользователя VerGTar

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О себе

Люблю альтернативную музыку и металл, китайские исторические сериалы, паназиатскую кухню, компьютерные игры по типу Киберпанка 2077 и Ведьмака 3. С удовольствием путешествую как по России, так и за границей.

Профиль обновлён 4 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🪐 Астрология / таро 🧠 Психология / саморазвитие 🏫 Учеба 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино 🖼 Выставка / музей 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр

Не нравится:

💩 Шутки про говно ☣️ Токсичность 📺 Политика ✝️ Религия 📸 Пофоткаться 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб
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