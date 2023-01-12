Москва
Профиль пользователя VeraV97

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О себе

В лс все узнаешь

Профиль обновлён 8 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💰 Инвестиции / бизнес

События пользователя

Самара → пообщаться

Завести новые знакомства

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя livi
Москва → Другое

Ищу подружку 💕

маленькое фото пользователя Bryple
Москва → Другое

Вопрос жизни и смерти

маленькое фото пользователя J0rge
Хабаровск → Другое

Величественная беседа

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.