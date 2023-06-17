Москва
Профиль пользователя Vera_123

фото пользователя Vera_123

О себе

Люблю прогулки, посмотреть кино, послушать музыку, посидеть в компании.

Профиль обновлён 23 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🪩 Ночной клуб 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 📸 Пофоткаться

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Идем гулять прям сейчас) Юг Мск

Москва → прогуляться, перекусить

Кто хочет на концерт в Лужниках?)

Участие в других событиях

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Найти подруг!

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Прогуляемся в выходные куда нибудь?)

маленькое фото пользователя Ekaterina_s
Москва → Другое

Ищу подруг 28-36 лет 🌸

маленькое фото пользователя Olga2216
Москва → Другое

Погулять , посидеть гденибудь в бар/ кафе если будет дождь )

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