Профиль обновлён 23 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🪩 Ночной клуб 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 📸 Пофоткаться

Москва → прогуляться, перекусить Кто хочет на концерт в Лужниках?)

Москва → Другое Погулять , посидеть гденибудь в бар/ кафе если будет дождь )

Москва → Другое Прогуляемся в выходные куда нибудь?)

Москва → Другое У меня выходные, какие у кого планы?

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.