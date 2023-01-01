О себе

Привет. Я психолог, много учусь, работаю, люблю общаться на серьезные и не очень серьезные темы.



Я за любой кипеш кроме голодовки)



В свободное время: Занимаюсь пилатесом, растяжкой, Смотрю комедии и ситкомы. Люблю читать проф.литературу, детективы и современную прозу. Люблю гулять по городу, рассматривать архитектуру, меня завораживают пряничные домики. Посещать различные выставки, театральные постановки, мастер классы, стэнд ап, сейчас столько всего интересного, готова к новым впечатлениям.