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Москва
Привет. Я психолог, много учусь, работаю, люблю общаться на серьезные и не очень серьезные темы.
Москва
Профиль пользователя Vera5
О себе
Привет. Я психолог, много учусь, работаю, люблю общаться на серьезные и не очень серьезные темы.
Я за любой кипеш кроме голодовки)
В свободное время: Занимаюсь пилатесом, растяжкой, Смотрю комедии и ситкомы. Люблю читать проф.литературу, детективы и современную прозу. Люблю гулять по городу, рассматривать архитектуру, меня завораживают пряничные домики. Посещать различные выставки, театральные постановки, мастер классы, стэнд ап, сейчас столько всего интересного, готова к новым впечатлениям.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
Не нравится:
💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры💨 Кальян🍷 Выпить в баре🪩 Ночной клуб
Участие в других событиях
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